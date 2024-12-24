AKP'ye Dönüş Sinyalleri Gündemdeydi: Gelecek Partisi'nde Üst Düzey İstifa! Saadet Grubu Düşecek mi?

Bir süredir Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "AKP'ye dönüş sinyali" olarak yorumlanan açıklamaları dikkat çekerken, Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yamalı, açıklamasında "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Saadet-Gelecek Grubu'nun Meclis'teki milletvekili sayısı 20'den 19'a düştü.

Kaynak: ANKA