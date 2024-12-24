İstanbul Emniyeti'nde Eski Defterler 'Fuat Avni' ile Açıldı... Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan Kime, Ne Mesaj Veriyor?

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yaş haddinden emekli olması sonrası yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız geldi. Yıldız'ın ilk işi Aktaş'ın kadrosunu değiştirmek oldu. Bu değişiklikler sonrası gözler İstanbul Emniyeti'ne çevrildi. Tam da bu gündemin ortasında Sabah gazetesinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ile dikkat çeken bir söyleşi yayımlandı.

FUAT AVNİ'YE BİLGİLER NASIL GİTTİ?

17-25 Aralık 2013 sürecinde görev yaptığı İstanbul Emniyeti’nde FETÖ’nün sosyal medyadaki hesaplarından Fuat Avni’ye giden bilgilerin nasıl ortaya çıkarıldığını aktaran Çalışkan, 'yemleme' yönteminin kullanıldığını ilk kez açıkladı.

ÇALIŞKAN'IN MESAJI KİME?

Çalışkan'ın "Bu tür hain hareketlerin olmaması için biz, devletin denetim mekanizmasının bir parçası olarak görevimizi devletin bekasının devamlılığı esasını hedef edinerek, gerek 17-25 gerekse 15 Temmuz hain darbe girişiminde canla başla ve sadakatle yerine getirmenin vicdani huzuru ile sonuna kadar görevimizin başında olacağız" açıklaması ise 'biri ya da birilerine mesaj' olarak yorumlandı.

Bu yorumun akıllara gelmesinin temel sebebi ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına atanan Selami Yıldız'ın göreve gelir gelmez Çalışkan ile ilgili özel dosya hazırlayıp İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya götürmesi oldu.

EMNİYET'TE 'KÖSTEBEK' HAMLELERİ

T24'ten Tolga Şardan bu gelişmeler ışığında Çalışkan'ın Fuat Avni'ye ilişkin 'yemleme' açıklamasına dair yeni bilgiler paylaştı. Buna göre Çalışkan'ın başında olduğu Terörle Mücadele Şubesi, Fuat Avni'ye giden bilgilerin bir bölümünün İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi’nden ulaştırıldığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Çalışkan, kadro değişikliği yapmak istedi ancak atamalardan 'gayri resmi sorumlu' olduğu belirtilen polis müdürü nedeniyle bu değişiklik gerçekleştirilemedi. Sonrasında Çalışkan İstanbul Emniyet Müdürü oldu ve Fuat Avni’yle bağı olduğu gerekçesiyle personelin tayinlerini çıkardı.

Kaynak: T24