Bakan Yerlikaya Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeliler İçin Talimat! 'Her Aileden 1 Kişiye...'

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'in liderliğindeki grupların başkent Şam'ı ele geçirerek Beşar Esad'ı devirmesinin ardından yeni bir döneme girildi. Türkiye'deki Suriyelilerin geleceği merak konusu olurken, Bakan Yerlikaya'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını açıkladı.

'SON 15 GÜNDE DÖNENLERİN SAYISI 25 BİNİ AŞTI'

2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini belirten Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini duyurdu.

Dönüşleri 7 kat arttığını belirten Yerlikaya, ülkelerine dönecek Suriyelilerin Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız, buradan dönecek Suriyeliler için briket evler yapılmasıyla ilgili olarak bizi talimatlandırdı. STK'larla birlikte bu projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK GİDEN GAZİANTEP'TEN OLDU'

Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklamalarından diğer öne çıkan detaylar şöyle:

"2 kapı yetkilendiriyoruz. Bu 2 kapıdan öncü gidecekler gidip dönebilecek. Her aileden 1 birey temmuz ayına kadar 3 kez giriş çıkış yapabilecek. Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık.

"Şu anda 6 sınır kapımızda buradan gönüllü dönüşleri sağladık. Doğal olarak en çok bulunan illerden gitti, Gaziantep'ten giden oldu en çok. Gelenin en çoğu Halepli olunca gidenlerin de yarıya yakını Halepli.

'200 BİNE YAKIN ARACI OLAN VAR'

Gönüllü dönüşle ilgili 'giderken yanımızda neler götürelim' sorusu var. Ev eşyalarını götürebilecekler mi, bunun için "evlerinde ne varsa hepsini götürsünler" dedik. Çünkü orada imkanları yok. Çekçekler ile ülkemize giriş yapmışlardı... 200 binin biraz üzerinde aracı olan var. Bunları da oraya götürebilsinler dedik. 'Ben bu aracı artık sadece Suriye'de kullanacağım' diye kayıt oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi