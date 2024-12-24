Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden pratisyen hekim Osman Zeki ve eşi Emine Tuncel, Elazığ’da son yolculuklarına uğurlandı.

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Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Kaza, gece saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel (24) ve eşi Emine Tuncel'in (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi - Resim : 1
Hayatını kaybeden Osman Zeki ve Emine Tuncel çiftinin, cenazesi memleketleri Elazığ'ın Akçakiraz beldesine getirildi. Çift, Akçakiraz Mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi. Çiftin yaklaşık bir yıl önce evlendiği, Rize'ye gezmeye gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği, ayrıca pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in yaklaşık 3 ay önce Arıcak Devlet Hastanesine atandığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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