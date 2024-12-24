Faciadan Ders Alınmadı: Aynı Fabrikada 10 Yıl Sonra Aynı Manzara

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 10 yıl önce aynı fabrikada benzer bir patlama yaşandığı ortaya çıktı. Güvenlik zafiyeti iddiaları gündeme geldi.

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Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybederken, benzer patlamanın 10 yıl önce de yaşandığı ve 6 kişinin yaralandığı akıllara geldi.

Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında sabah 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası bin dönüm alana kurulu fabrikada 12 çalışan hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı.

Faciadan Ders Alınmadı: Aynı Fabrikada 10 Yıl Sonra Aynı Manzara - Resim : 1

10 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLMUŞ

Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluştururken, benzer patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı akıllara geldi.

10 yıl önce meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanırken, 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.

Faciadan Ders Alınmadı: Aynı Fabrikada 10 Yıl Sonra Aynı Manzara - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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