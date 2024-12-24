Türkiye'den Alınan Kuru İncirler Zehir Saçıyor! İki Ülke Daha İade Etti

Almanya, İtalya, İspanya... Şimdi de Fransa ve İsveç! Türkiye'den alınan kuru incirler zehir saçmaya devam ediyor. Fransa ve İsveç, kuru incirlerde aflatoksin tespit edince ürünleri sınırdan geri çevirerek Türkiye'ye iade etti.

Eda Narin Eda Narin
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Türkiye'den Alınan Kuru İncirler Zehir Saçıyor! İki Ülke Daha İade Etti

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor. Bu maddelerin en çok tespit edildiği ürün ise kuru incir.

Skandal ülke ülke yayılıyor. Almanya, İtalya ve İspanya'nın ardından Fransa'ya da sıçrayan kuru incir tehlikesi bu kez de İsveç'te görüldü. Fransa ise bir kez daha kuru incirleri sınırdan çevirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan bilgiye göre, Fransa'nın Türkiye'den aldığı kuru incirlerde aflatoksin tespit edildi. Fransa, kuru incirleri Türkiye'ye iade etti.

İsveç de sınır kontrollerinde kuru incirlerde aflatoksin tespit etti ve sınırdan geri çevirdi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.​

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Kaynak: Haber Merkezi

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