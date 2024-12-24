Mudanya’da Balık Tutarken Denize Düşen Adam Kayboldu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahilde balık tutarken denize düşen bir kişi için AFAD, Sahil Güvenlik ve dalgıç ekipleri yoğun arama çalışmaları başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmralı Adasına ulaşım sağlayan askeri iskele yakınlarından balık tutmak için olta atan kişi, dengesini kaybederek denize düştü.
Gözden kaybolan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Timi dalgıçları, karış karış Mudanya'daki iki iskele arasında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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