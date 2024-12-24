Hem Şaşkın Hem de Çok Korkak, 4 Yaşına Gelmeleri Büyük Şans! Ardahan’da Görüldü

Ardahan’da Kura Nehri’nde balık tutan vatandaş karşılaştığı manzarayı cep telefonu ile videoya kaydetti. Nesli tükenmek üzere olan su samuru, kendi avını yerken yakalandı.

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Ardahan’da yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde nesli tükenmek üzere olan su samuru, görüntülendi. Kura Nehri'nin tarihi Halilefendi Köprüsü mevkisinde su samurunun balık yediğini gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Sansargiller ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samurları, parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücü olarak biliniyor.

Hem Şaşkın Hem de Çok Korkak, 4 Yaşına Gelmeleri Büyük Şans! Ardahan’da Görüldü - Resim : 1

4 YAŞINA GELMELERİ BÜYÜK ŞANS

Boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabilen su samurları, oldukça ürkek bir tür olduğu için doğada görülme potansiyeli oldukça zordur. Yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl olan su samurlarının bu türlerinin 4 yaşına kadar gelebilmelerinin büyük bir şans olduğu ifade ediliyor.

Hem Şaşkın Hem de Çok Korkak, 4 Yaşına Gelmeleri Büyük Şans! Ardahan’da Görüldü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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