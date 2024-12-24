Atatürk Orman Çiftliği'nde 'Sit Alanı' Bilmecesi! Resmi Gazete'de Yayımlandı, Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Bir süredir yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kalan ve siyaset arenasını da harekete geçiren Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Atatürk Orman Çiftliği'ne ait olan Atlı Spor Tesisi, 8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla iki yıl önce kiraya çıkarılmıştı. O tarihteki ilanda bölgenin "1. derecede doğal sit alanı içinde kaldığı" ifadesi yer alırken, 24 Aralık'ta yayınlanan kiralama ilanında bu ifadelere yer verilmedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yenimahalle Gazi Mahallesi'nde bulunan 45 bin 110,86 metrekare açık alan, 9 bin 55,29 metrekare kapalı alan, 564,21 metrekare lonj ve 17,64 metrekare silo alanı olmak üzere toplam 54 bin 748 metrekarelik taşınmaz kiraya çıkarıldı.

10 YILLIĞINA KİRALANACAK

Taşınmaz, atlı spor faaliyeti yürüten kamu yararına çalışan kulüplere atlı spor tesisi olarak on yıllığına kiraya verilecek. Faaliyet konusu spor ve sporla ilgili olan kamu yararına çalışan dernekler veya vergi muafiyeti tanınan vakıflara, atlı spor tesisi olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilecek. Kiralamaya ilişkin ihale 6 Ocak 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle yapılacak. Tesisin tahmini aylık kira bedeli 528 bin 54 lira olarak belirlendi. İhaleye katılacaklardan 1 milyon 900 bin 926 lira geçici teminat alınacak.

RESMİ GAZETE KAFALARI KARIŞTIRDI

İhaleye ilişkin bugün yayımlanan ilanda tesisin "1. Derecede Sit alanı içinde kaldığı" ifadesi yer almıyor. Tesis, 8 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla yine ihaleye çıkarılmıştı. O tarihteki duyuruda yine on yıllığına kiraya çıkarılan tesisin ihale ilanında iki yerde "Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde kalan" ifadesine yer veriliyordu. Son ilanda ise tesisin "1. derecede doğal ve tarihi sit alanı içinde kaldığı" ifadesi yer almıyor. İki ilan arasındaki fark "Atatürk Orman Çiftliği atlı spor tesisleri 1. derece doğal ve tarihi sit alanı olmakta çıkarıldı mı" sorusunu gündeme getirdi.

İki yıl önceki ilanda yine açık artırmayla 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak ihalede tahmini aylık kira bedeli 154 bin lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: ANKA