Atatürk Orman Çiftliği'nin İsmi 'Beştepe Millet Ormanı' mı Olacak? Mansur Yavaş'tan Açıklama Geldi

Atatürk Orman Çiftliği’nin adının değiştirileceğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşerken, Eski Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından ortaya atılan iddialara Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Beştepe Millet Ormanı yapılacağı iddiasına yanıt veren Yavaş, "Tezcan Hanım'ın bahsettiği yer 300 dönümlük, bizimle alakası olmayan, külliyeye ait bir yer. Oraya millet bahçesi yapıyorlarsa da bundan kimse rahatsız olmasın. Bundan niye rahatsız olunur ki? Anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya, Yavaş’ın açıklamasını şu ifadelerle aktardı:

"Günaydın İsmail Bey. Biz Atatürk Orman Çiftliği'nde tam 5 milyon metrekare yeşil alan yapıyoruz. Biz Atatürk Orman Çiftliği'nde 5 milyon metrekare yeşil alan yapıyoruz. Tezcan Hanım'ın bahsettiği yer 300 dönümlük, bizimle alakası olmayan, külliyeye ait bir yer. Külliyeye ait bir yer."

"Oraya millet bahçesi yapıyorlarsa da bundan kimse rahatsız olmasın. Bundan niye rahatsız olunur ki? Anlamıyorum. "Beton değil. Önemli olan orada. Yeşil alan kalsın. Mücadelemiz bu değildi."