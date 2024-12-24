Tayfun Kahraman’ın Eşinden İşkenceye Soruşturma Talebi! ‘Ortada Görüntüler, Raporlar, İfadeler Var’

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin cezaevi aracı içindeki işkence görüntülerine ilişkin konuştu. Görüntülerde Kahraman’ın plastik kelepçelerinin sıkıldığı, sıcakta bekletildiği iddia edildi.

“GÖRÜNTÜLER, DOKUZUNCU SEVKE AİT”

Dikkat çeken görüntülerin eşinin hastaneye dokuzuncu sevki sırasında yaşandığını belirten Meriç Demir Kahraman, şunları söyledi: Tayfun 2005 yılından beri MS hastası. MS, atakları, dönemleri ve vücutta nörolojik olarak ilerleyen bir süreç olduğu için, bir hastalık olduğu için farklı seyirleri olan bir süreç. Şu ana kadar 10 kez Cerrahpaşa Hastanesi nöroloji polikliniğine sevki gerçekleştirildi. Bu görüntüler, dokuzuncu sevke ait. Diğer sevklerde problem yaşanmadı.

“GEVŞETİLMEDİĞİ GİBİ DAHA ÇOK SIKILIYOR”

“Tayfun'un talebi kelepçesinin çıkarılması değil kelepçesinin sadece gevşetilmesi” diyen Kahraman şöyle devam etti: Şunu söylüyor, ‘Canım acıyor lütfen bir parça gevşetin. Ben sizin gibi bir kas yapısına ve kan değerlerine sahip değilim. Zaten hasta olduğum için buradayız canım acıyor, lütfen gevşetin’ demesine rağmen gevşetilmediği gibi tam tersi daha çok sıkılıyor.

“TAYFUN'A FETÖ ÖRGÜTÜ ÜYESİ MUAMELESİ YAPIYORLAR”

Tayfun Kahraman’ın mahremiyetine aykırı bir şekilde doktor odasına sevk edildiğini ifade eden Kahraman “Bir taraftan Tayfun'a kaçma şüphesi olan bir FETÖ tutuklusu, FETÖ örgütü üyesi olduğu hem Jandarma’nın tuttuğu tutanakta hem de sözlü olarak yanında yapılan konuşmalarda dile getiriliyor. Tayfun'a bir FETÖ örgütü üyesi, kaçma şüphesi olan bir FETÖ örgütü üyesi muamelesi yapıyorlar. Buna da hakaret olarak addediyoruz. Tayfun Kahraman'ın FETÖ'yle hiçbir ilişki ve alakası olmamıştır. Kaçma şüphesi de yoktur” dedi.

“TEK TALEBİMİZ SORUŞTURULMASI”

Kahraman şunları söyledi: Görüntülere rağmen ifadelere, tutanaklara, darp raporuna rağmen Silivri Kaymakamlığı neden soruşturmaya yer yoktur kararı verdi incelemesi sonrasında bilmiyoruz ama itirazımız buna. Tek talebimiz soruşturulması çünkü ortada görüntüler var, raporlar var, ifadeler var. Dolayısıyla idari mahkemesinin kaymakamlığın soruşturmaya yer yoktur kararını kaldırarak hukuki süreci ilerletmesini umuyoruz.

Kaynak: ANKA