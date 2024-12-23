CHP’den Bakan Tunç’a Tayfun Kahraman Tepkisi: Görüntülerden Utanmadınız mı?

Gezi davası tutuklusu, MS hastası Tayfun Kahraman’a jandarma aracı içinde yapılan işkenceye CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’den tepki geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Gökçen “O görüntülerden de mi utanmadınız?” ifadelerini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP’den Bakan Tunç’a Tayfun Kahraman Tepkisi: Görüntülerden Utanmadınız mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan şehir plancısı ve MS hastası Tayfun Kahraman’ın jandarma aracındaki görüntülerine tepki gösterdi.

CHP’den Bakan Tunç’a Tayfun Kahraman Tepkisi: Görüntülerden Utanmadınız mı? - Resim : 1

Tayfun Kahraman’ın Gezi eylemleri sırasında bir şehir plancısı olarak mesleğinin gereği olarak dönemin hükümeti ile görüşmelere katılarak diyalog içinde olduğunu anımsatan Gökçen, Kahraman hakkında hiçbir somut fiil ve suç iddiası bile bulunmadığını hatırlattı.

Gökçen, Kahraman’ın içi bomboş bir iddianameyle siyasi hükümle cezaevinde tutulduğunu dile getirdi.

Kahraman’a jandarma aracı içerisinde yapılan muameleye tepki gösteren Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi.

“GÖRÜNTÜLERDEN DE Mİ UTANMADINIZ?”

Yaşanan olayın video ve raporlarla kanıtlı olmasına rağmen soruşturma izni verilmediğini belirten Gökçen, Yılmaz Tunç’a o görüntülerden utanıp utanmadığını sordu.

Gökçen, Tayfun Kahraman’ın Sednaya hapishanesinde olmadığı için mi yapılan kötü muamelenin hoş görüldüğü sorusunu sorarken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Atatürk Havalimanı saldırganı IŞİD’cilerin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Gökçen, IŞİD’çileri serbest bırakanların kızı Vera’ya kavuşmayı bekleyen Tayfun Kahraman’a eziyet ettiğini belirtti.

CHP’den Bakan Tunç’a Tayfun Kahraman Tepkisi: Görüntülerden Utanmadınız mı? - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

MS hastası olan Tayfun Kahraman, rutin sağlık kontrolüne götürülmek için bindirildiği jandarma aracı içerisinde sıcakta ve güneş altında elleri kelepçeli şekilde uzun süre bekletilirken fenalık geçirmişti.

Kahraman jandarma ekiplerinden kelepçelerinin gevşetilmesini ve hastalığına dair bilgilendirme yapmasına rağmen jandarmalar kelepçeleri gevşetmek yerine daha fazla sıkmıştı.

Cezaevi aracı içindeki görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, yapılan bu muameleye kamuoyundan büyük tepki gelmişti.

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