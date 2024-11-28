Tayfun Kahraman'ın Eşi Meriç Kahraman Silivri'de! 'İçimiz Acıyarak 136. Defa Buluştuk'

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silivri'ye 136. kez gittiğini açıkladı. Kahraman, "Hakkımızın yendiğini bile bile, içimiz acıyarak buluşmak üzere, adalete susamış şekilde 136. defa buluştuk" ifadelerini kullandı.

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Tayfun Kahraman'ın Eşi Meriç Kahraman Silivri'de! 'İçimiz Acıyarak 136. Defa Buluştuk'

Gezi Parkı davası tutuklularından Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Silivri Cezaevi'ni ziyaret etti. Meriç Kahraman, eşini 136'ncı kez ziyaret ettiğini söyleyerek, adil yargılanmadığını bir kez daha vurguladı.

Tayfun Kahraman'ın Eşi Meriç Kahraman Silivri'de! 'İçimiz Acıyarak 136. Defa Buluştuk' - Resim : 1

'ADALETE SUSAMIŞ ŞEKİLDE BULUŞTUK'

Meriç Kahraman'ın X'teki paylaşımı şu şekilde:

"28 Kasım 2024, Silivri, 93. kapalı görüş: Tayfun'dan herkese selam. Bugün Silivri'ye 136. gelişim. Eşim Tayfun Kahraman; hiçbir suçu olmadığı halde, aleyhine tek bir somut delil olmadan, adil yargılanmadığı bir dava sonucu, gerekçesiz bir kararla hapis tutuluyor. Hakkımızın yendiğini bile bile, içimiz acıyarak buluşmak üzere, adalete susamış şekilde 136. defa buluştuk. Israrla anlattığımız gibi, 136. görüşmemizin sonunda da AYM'nin önünde bekleyen, tüm Türkiye'nin detaylarını ezberlediği dosyamızı incelemesini bekliyoruz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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