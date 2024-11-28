55 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Elazığ'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan 55 yaşındaki Ahmet Köçer, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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55 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Olay, sabah saatlerinde Ulukent Mahallesi Şehit Mehmet Ocakoğlu Sokak’taki bir evde meydana geldi. Kendisinden 4 gündür haber alamayan Ahmet Köçer’in yakınları, yalnız yaşadığı eve gitti. Uzun süre açan olmayınca kapıyı kırarak içeriye giren yakınları, Köçer’i yerde hareketsiz buldu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Köçer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Köçer’in cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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