Ankara'da Feci Olay! Üst Geçitten Atlayarak İntihar Eden Kadına Otomobil Çarptı
Ankara'da üst geçitten atlayarak intihar eden kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek.
Ankara'da Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda sabah saatlerinde üst geçitten kendisini boşluğa bırakan bir kadına o esnada yoldan geçen bir otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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