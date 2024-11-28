Kayyım Atanan Esenyurt'ta Bir Polis Barikatı Daha! ESPAŞ AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Engellendi

Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'ne bağlı Esenyurt Personel A.Ş. Genel Müdürü Ogün Zilek ile Yönetim Kurulu üyelerinin iş yerlerine girişi polis barikatıyla engellendi. Zilek, "Biz geçmiş dönemde atanan FETÖ’cü müdürler değiliz" diyerek tepki gösterdi.

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasının ardından görevinden istifa eden ESPAŞ Genel Müdürü Alaaddin Erbaş’ın yerine yeni genel müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Ogün Zilek olmuştu. Zilek; 'mobbing, baskı ve istifa zorlamalarına direneceklerini' söylemişti.

Kayyım Atanan Esenyurt'ta Bir Polis Barikatı Daha! ESPAŞ AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Engellendi - Resim : 1

'BİZ FETÖ'CÜ DEĞİLİZ, KORKMAYIN'

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki iş yerine giden Zilek’in ve Yönetim Kurulu üyelerinin girişine izin verilmedi. Kültür Merkezi'nin önü polis barikatıyla çevrilirken girişler engellendi. Zilek, karşılaştıkları engellemeye şöyle tepki gösterdi:

Kayyım Atanan Esenyurt'ta Bir Polis Barikatı Daha! ESPAŞ AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Engellendi - Resim : 2

"Ya biz FETÖ’cü değiliz, korkmayın. Biz geçmiş dönemde atanan FETÖ’cü müdürler değiliz. Herhangi bir örgütle işimiz yok. Benim adli sicil kaydım anamın sütü gibi tertemiz. Akrepler, ekip arabaları burada. Hadi ben giremiyorum, bu halk nasıl girecek?"

Kayyım Atanan Esenyurt'ta Bir Polis Barikatı Daha! ESPAŞ AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Engellendi - Resim : 3

Zilek, içeri girmek için polislerden izin istedi ancak kalkanlarla girişi engellendi. O anlar kameralara da yansıdı.

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Kaynak: ANKA

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