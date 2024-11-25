Avukatları Dilekçe Verdi! Ahmet Özer İçin Tahliye Talebi

Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına kayyım atanarak tutuklanan Ahmet Özer'in avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak müvekkillerinin tahliyesini istedi. Avukatlar, aradan 25 gün geçmesine rağmen dosyayla ilgili henüz hiçbir somut adım atılmadığını vurguladı.

Avukatları Dilekçe Verdi! Ahmet Özer İçin Tahliye Talebi

"Terör örgütü üyesi" olduğu iddiası ortaya atılarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyım atanan Ahmet Özer'in avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, hakimliğe gönderilmek üzere söz konusu taleplerine ilişkin dilekçeyi Başsavcılığa sundu. Avukat Sınar, İstanbul Adliyesi'nin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özer'in hakkında yapılacak aylık tutukluluk incelemesinin duruşma yapılıp gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avukatları Dilekçe Verdi! Ahmet Özer İçin Tahliye Talebi - Resim : 1

25 GÜNDÜR HİÇBİR SOMUT ADIM YOK

Duruşmada kendilerine ve müvekkilleri Özer'e savunma yapma hakkı tanınması taleplerini savcılığa ileteceklerini belirten Sınar, aradan 25 gün geçmesine rağmen dosyayla ilgili henüz hiçbir somut adım atılmadığını ifade etti.

Avukatları Dilekçe Verdi! Ahmet Özer İçin Tahliye Talebi - Resim : 2

Sınar, Özer'in 25 gündür özgürlüğünden yoksun bir şekilde cezaevinde tutulduğunu, iddianamenin hazırlanması konusunda hiçbir gelişme yaşanmadığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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