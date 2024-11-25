Özgür Özel'den İl Başkanları Toplantısında Kayyım Tepkisi: Türkiye'nin İradesine Kafa Tutanların Karşısındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, kayyım atamalarına tepki gösterdi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Temel motivasyonumuz ilk seçimi kazanmak. Birileri CHP'nin içinde karışıklık çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Parti içinde olmayan bir tartışmayı varmış gibi gösterenlere 81 il başkanımız olmadığını gösterdi.

KAYYIM TEPKİSİ

Esenyurt'a kayyım atayanlar Mardin, Batman ve Halfeti'ye de kayyım atadılar. Esenyurt'ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer illerde de verdik. Demokrasi odaklı anlayışımız ortada. Bu mesele parti meselesi değil. Tayyip Erdoğan'ın oyunu geri tepmiştir, geri tepecektir. Bu siyasi işgal meselesidir. Esenyurt'u sandıkta alamayanlar darbeyle almaktadır.

Milletimiz demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun halkın iradesine kafa tutanların karşısında durmaya devam edeceğiz.

25 KASIM

Bugün 25 Kasım kadına karşı şiddetle uluslararası mücadele günü. Şiddete karşı dayanışmayı amaçlayan kadınların çalışmalarını destekliyoruz. En başta hepimizin övündüğü ve yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin imzasıyla çıkılan o süreci terk edeceğiz.

TEĞMENLER

Teğmenlere sahip çıkacağız. Gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal'in askerlerini Mustafa Kemal'in ordusuna geri kazandıracağız. Söz."