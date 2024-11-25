Bugün Kadına Şiddetle Mücadele Günü... İstanbul Sözleşmesi’nin Yaşatmasına İzin Verilmedi, Bin 219 Kadın Öldürüldü

Türkiye'de yıllardır değişmeyen bir gündem olarak konuşulan ancak hala ayakları yere basan bir çözüm üretilmeyen kadına şiddet sorunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayanarak devamlı büyüyor. "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Beyoğlu'nda yapılacak etkinliklere İstanbul Valiliği'nce yasak getirilmesi de, patriyarkanın bu mücadeleyi kırmaya yönelik bir girişimi olarak yorumlanıyor.

Kadınların yaşama hakkı başta olmak üzere temel haklarının garanti altına alınmasını talep etmesine dahi karşı çıkılırken, Türkiye iktidarının kadın mücadelesine katkı sunan nadir adımlarından biri İstanbul Sözleşmesi'ydi. İstanbul Sözleşmesi, 1 Mayıs 2011’de imzalanarak 1 Ağustos 2014 ‘te yürürlüğe girdi.

İktidar kanadından gelen bazı eleştiriler ve "aile yapısını bozduğu" iddiaları sonrasında İstanbul Sözleşmesi’nden, 20 Mart 2021’de bir gecede çıkıldı. Karara birçok kesimden tepki gelirken, o zamandan şimdiye kadar kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerindeki artış dikkat çekti.

SÖZLEŞMEDEN ÇIKILDIĞINDAN BERİ BİN 219 KADIN CİNAYETİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre sözleşmeden çekildikten sonra Türkiye'de en az bin 219 kadın, erkekler tarafından katledildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu etkin soruşturma yapılmaması ve cezasızlık nedeniyle şüpheli kadın ölümlerinin de arttığını bildirdi. Mart 2021’den bu yana bin 254 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE İÇERİYOR?

İstanbul Sözleşmesi, şiddete maruz bırakılan kadınlara ve LGBTİ+ bireylere güvenlik sağlaması konusunda bağlayıcılığı olan uluslararası ilk sözleşme olarak biliniyor. Fiziksel şiddet, taciz, cinsel saldırı, zorla evlendirme, psikolojik şiddet, kadın sünneti, kürtaja zorlama gibi her türlü şiddete de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Erkek şiddeti mağdurlarına, psikolojik ve hukuki danışmanlık sağlanması ve yeterli sayıda sığınma evi tahsis edilmesini de içeren sözleşme, kadına yönelik şiddetin suç sayılması ve caydırıcı cezaların verilmesinin sağlanmasını sağlıyor.

25 KASIM'DA DA KADINLAR 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' DİYOR

Bu nedenle kadına şiddetle mücadelede kapsamındaki her harekette kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguluyor. 25 Kasım eylemlerinde de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme ve 6284 sayılı kanunun etkili uygulanmamasına karşı tepkiler dile getiriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem