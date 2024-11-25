Kayseri'de Kahreden Kaza: 2 Elti Öldü, 1'i Bebek 5 Yaralı!

Ahmet Aktürk’ün (24) kullandığı 51 ADY 012 plakalı otomobil, Turgay Koyutürk yönetimindeki (38) 06 DK 3043 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Beyza Aktürk (21) ve Fatma Aktürk (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, otomobilde bulunan 1 yaşındaki Alparslan Aktürk, sürücü Ahmet Aktürk, ağabeyi Osman Aktürk (28), minibüs sürücüsü Turgay Koyutürk ve minibüste yolcu olarak bulunan Ali Şeker (58) yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin elti olduğu, Fatma ve Beyza Aktürk’ün, Osman ve Ahmet kardeşlerin eşleri olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA