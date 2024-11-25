Malatya'da Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 5 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 1 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Malatya'da, meteorolojik uyarıların ardından başlayan kar yağışı, şehirde ulaşımı etkiledi. Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte çok sayıda araç kapanan yollarda mahsur kaldı. Yağışların ve tahliyelerin sürdüğü kentte şu ana kadar Hekimhan, Darende, Arapgir ilçelerinde çeşitli yol ve güzergahlarda araçları ile mahsur kalan 787 vatandaşın kurtarıldığını açıklayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya- Kayseri ile Sivas kara yolarının ulaşama kapandığını belirtti.

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, Darende ile Hekimhan ilçe kırsalında çobanlık yaparken mahsur kalan 5 kişiye zorlu bir mücadelenin ardından ulaşıldığını, hastaneye kaldırılan 1 kişinin ise kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini kaydetti.

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Kaynak: İHA

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