Malatya’da Kar Çilesi! 787 Kişi Yolda, 5 Çoban Dağda Mahsur Kaldı

Meteorolojinin günler öncesinden uyarılar yaptığı Malatya’da da etkisini gösterdi. Yolda mahsur kalan 787 vatandaş kurtarıldı ve misafirhanelere yerleştirildi. Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtarılan 5 çobandan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını duyurdu.

“5 ÇOBANDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ”

Kentte yoğun kar yağışının halen etkisini sürdüğünü söyleyen Yavuz, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız” dedi.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Açıklamada, Hekimhan-Sivas kara yolunda mahsur kalan 38 araç içerisindeki 127 kişi, Darende-Gürün yolunda mahsur kalan 42 araç içerisinde 100 kişi, Darende-Çayirdüzü mevkiinde mahsur kalan 20 araç içerisindeki 60 kişi, Arapgir karayolunda mahsur kalan 25 araç içerisindeki 75 kişinin kurtarılarak ilçe merkezine sevkleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yolları da trafiğe kapandı.

Kaynak: AA-İHA