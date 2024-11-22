Cenaze Yolunda Feci Kaza: Onlarca Yaralı Var
İstanbul’dan Çorum’daki cenazeye gidenleri taşıyan midibüs, Çankırı’da kaza yaptı. Midibüsün şarampole devrildiği kazada 29 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy civarında yaşandı.
İstanbul’dan Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cenazeye gidenleri taşıyan A.K. yönetimindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
29 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Yaşanan kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA-İHA
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