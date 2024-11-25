Tunceli Kara Teslim, 100’lerce Köy Yolu Kapandı

Tunceli'de etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 189 köye erişilemiyor. Ekipler, ulaşımı kesilen köylerin yollarını açabilmek için çalışma başlattı.

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Tunceli Kara Teslim, 100’lerce Köy Yolu Kapandı

Meteorolojinin uyarısının ardından Tunceli'de dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 189 köy yolu ulaşıma kapandı. Yükseklerde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli Kara Teslim, 100’lerce Köy Yolu Kapandı - Resim : 1

İKİ İLÇEYİ BAĞLAYAN YOL DA KAPANDI

Öte yandan Hozat ile Ovacık bağlantısını sağlayan ilçe yolu ile Hozat ilçesi ile Çiçekli köyü arasındaki bölüm de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayollarında kar küreme çalışmaları sürdürülüyor.

Tunceli Kara Teslim, 100’lerce Köy Yolu Kapandı - Resim : 2

Ekipler, ilçe yolları ile şehirlerarası yolları kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Kaynak: İHA

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Tunceli Kar Yağışı
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