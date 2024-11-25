17 Yaşındaki Genç, Yemek Yerken Öldürüldü

Adana'da kan donduran olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar (17), dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ayağından yaralanan Altın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA