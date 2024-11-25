17 Yaşındaki Genç, Yemek Yerken Öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde kokoreç satan bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar başından vurularak hayatını kaybetti. İşletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralandı. Motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçtı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

17 Yaşındaki Genç, Yemek Yerken Öldürüldü

Adana'da kan donduran olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar (17), dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı.

17 Yaşındaki Genç, Yemek Yerken Öldürüldü - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ayağından yaralanan Altın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

17 Yaşındaki Genç, Yemek Yerken Öldürüldü - Resim : 2

POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Tunceli Kara Teslim, 100’lerce Köy Yolu Kapandı Tunceli Kara Teslim, 100’lerce Köy Yolu Kapandı
ATM Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 İlginç Gerçek ATM Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 10 İlginç Gerçek
Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş
Kayseri'de Kahreden Kaza: 2 Elti Öldü, 1'i Bebek 5 Yaralı! Kayseri'de Kahreden Kaza: 2 Elti Öldü, 1'i Bebek 5 Yaralı!