Avukatları Harekete Geçti: Ahmet Özer İçin AYM'ye Başvurulacak

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine konan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları Çağlayan Adliyesi’nde adil yargılanma hakkı için dilekçeler sundu. Özer’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Hasan Sınar, kısıtlılığa tabi olmayan belgelerin verilmesi, gizli tanık beyanları ve hukuka aykırı olarak el konan eşyaların iadesini talep ettikleri dilekçeleri savcılık makamına ve Sulh Ceza Hakimliği’ne sundu.

‘ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRI’

Dilekçeleri sunduktan sonra açıklama yapan Avukat Hüseyin Ersöz “Ceza yargılamasının en temel prensibi adil yargılanma hakkıdır ve herkesin savunma hakkını en etkili şekilde yapabilmesi işçin imkanların sağlanması lazımdır. Ancak müvekkilimiz Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili olarak adil yargılama hakkını ve savunma hakkını aykırı bir takım uygulamalarla karşı karşıyayız. Adil yargılama hakkı ciddi anlamda aykırılık oluşturacak ve savunma hakkına ciddi anlamda müdahale edecek ve ileride tüm bu tedbirlerin hepsini tartışmalı bir noktaya taşıyacak olan, hukukilikten uzak bir takım uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YARGI ADİL, TARAFSIZ, BAĞIMSIZ OLMALI’

Ersöz “Hiç kimsenin yargılanmama gibi bir lüksü yok. Ancak bunun adil, tarafsız, bağımsız şekilde olması lazım. Biz kısıtlama kararı olmayan evrakların bize verilmesini ve tutuklama kararına kararına gerekçe olan hususların ve delillerin de yine aynı şekilde tarafımıza verilmesini talep ettik. Öncelikli delillerin savunma makamıyla paylaşılmasını istedik ve özgürlük hakkının ihlali sayılacak bir takım durumları gözlemliyoruz. Anayasa mahkemesine de başvurularda bulunacağız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem