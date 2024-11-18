Sakarya’da Dehşet! Boş Arazide Ölü Halde Bulundu
Sakarya’da boş bir arazide bulunan otomobil önünde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 40 yaşındaki Volkan Ç.’ye ait olduğu tespit edildi.
Sakarya’da Esentepe Mahallesi'ndeki boş arazide vatandaşlar, otomobilin önünde başından vurulmuş halde bir erkeğin yattığını gördü. Vatandaşların durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezi’ne bildiresi sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimlik taramasının ardından cesedin 40 yaşındaki Volkan Ç.’ye ait olduğu belirlendi.
Volkan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için kaldırılırken, polis olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koydu.