Sakarya’da Dehşet! Boş Arazide Ölü Halde Bulundu

Sakarya’da boş bir arazide bulunan otomobil önünde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 40 yaşındaki Volkan Ç.’ye ait olduğu tespit edildi.

Sakarya’da Dehşet! Boş Arazide Ölü Halde Bulundu

Sakarya’da Esentepe Mahallesi'ndeki boş arazide vatandaşlar, otomobilin önünde başından vurulmuş halde bir erkeğin yattığını gördü. Vatandaşların durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezi’ne bildiresi sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da Dehşet! Boş Arazide Ölü Halde Bulundu - Resim : 1

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimlik taramasının ardından cesedin 40 yaşındaki Volkan Ç.’ye ait olduğu belirlendi.

Volkan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için kaldırılırken, polis olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koydu.

Sakarya’da Dehşet! Boş Arazide Ölü Halde Bulundu - Resim : 2

Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım
9 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Sonuçlandı: Yumurtanın Bu Faydalarını Kimse Bilmiyordu 9 Bin Kişi Üzerinde Yapılan Araştırma Sonuçlandı: Yumurtanın Bu Faydalarını Kimse Bilmiyordu
Vatandaşa Yedireceklerdi! Bozulmuş ve Böceklenmiş Tonlarca Ürün Ele Geçirildi Bozulmuş ve Böceklenmiş Tonlarca Ürün Ele Geçirildi
Okul Servisinde Dehşet, Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti Okul Servisinde Dehşet, Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti