Vatandaşa Yedireceklerdi! Bozulmuş ve Böceklenmiş Tonlarca Ürün Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da ilçesinde yapılan denetimlerde, böceklenmiş 2 ton tatlı ile 200 kilogram fıstık ve ceviz içi ele geçirildi. Bozuk gıdalara imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye para cezası kesilip yasal işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi’ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimde bozulmuş ve içinde böceklerin bulunduğu 2 ton tatlı ve 200 kilogram fıstık ile ceviz içi ele geçirildi.
BOZUK ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK
Tatlı ve kuru yemişlere imha edilmek üzere el konuldu. Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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