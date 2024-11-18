Okul Servisinde Dehşet, Sevgilisini Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu

Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu ve tartışma yaşadığı iddia edilen G. Ö. isimli kadını başından vurdu.

Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ERKEK AĞIR YARALANDI

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici aracılığıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA