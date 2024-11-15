İzmir'de Kadın Cinayeti: Boşanma Aşamasındaki Eşini Katledip İntihar Etti!

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Her gün çok sayıda kadın erkekler tarafından öldürülüyor. Katliamın bu seferki adresi İzmir oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Uzundere Mahallesi çevre yolu yol kenarında meydana geldi. Mobilyacı Hüsamettin Göktaş (40), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı (32) otomobille boş bir araziye götürdü. Burada Hüsamettin Göktaş, üzerinde taşıdığı tabancayla Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti.

Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göktaş çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA