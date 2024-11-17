Kadın Cinayetlerinde Vahim Artış: Pandemide Cezaevinden Çıktılar, Kadınları Öldürdüler

Türkiye'de kadın cinayetlerinin artış nedenlerinden biri olarak "cezasızlık" politikası gösterilirken, cezaevinden izinli çıkıp kadın cinayeti işleyen kişi sayısında artış yaşandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi avukat Özlem Şen, 2020'deki koronavirüs pandemisinden sonra cezaevinden birçok kişinin tahliye olmasıyla bu sayının yükseldiğine dikkat çekti.

'KORUMA KARARI OLSA DA KATLEDİLİYORLAR'

Cumhuriyet’e konuşan avukat Özlem Şen, “Damla İbru, Habibe Çevik, Fatma Akta ve daha niceleri... Cezaevinden izinli çıkıp kadınları katleden, şiddet uygulayan, taciz eden erkek mahkûmlar için acilen bir önlem alınması gerekiyor. Zira kadınların çoğu da maalesef koruma kararı altında olmasına karşın katlediliyor, şiddete maruz kalıyor. Özellikle pandemiden bu yana ülkemizde artış gösteren bu durumun önlenmesi için, elektronik kelepçe, resmi bildirim vb. gibi birtakım önlemlerin sıkı biçimde alınması, zorlama hapsi konusunda yargı organlarının direnç göstermemesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

'6284 KAPSAMINDA YAPTIRIMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ'

Şen, 6284 Sayılı Kanun'un önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dosyalarda karşılaştığımız bir diğer sıkıntılı konu ise, bazı faillerin önleyici tedbir kararlarını herhangi bir yaptırıma maruz kalmaksızın ihlal ediyor olması meselesidir. Cezai kovuşturmaya uğrayan ve hüküm giyen faillere verilen cezalar ise kısa süreli olduğu için caydırıcılık sağlamaktan uzak kalıyor. Kadınlar yeterince korunamıyor. 6284 Sayılı Kanun kapsamında önleyici ve koruyucu tedbir kararları ile ihlallere yönelik yaptırım uygulanmalarının güçlendirilmesi ve veriler konusunda şeffaf davranılması, kadına karşı şiddet, tecavüz ve kadın cinayetleriyle mücadelede önemli bir yer tutuyor” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet