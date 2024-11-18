Otomobil Çarpan 62 Yaşındaki Kağıt Toplayıcısı Öldü

Karaman'da "çekçek" arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Cengiz Karadağ, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü H.M.Y. (30), polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

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Otomobil Çarpan 62 Yaşındaki Kağıt Toplayıcısı Öldü

Karaman'da H.M.Y. (30) idaresindeki 70 ET 799 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Buğday Pazarı çıkışında, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ'a (62) çarptı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücü H.M.Y, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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