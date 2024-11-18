Hakkari’de Minibüs Takla Attı! Çok Sayıda Yaralı var

Hakkari’de kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakkari’de Minibüs Takla Attı! Çok Sayıda Yaralı var

Hakkari’de Köprülü köyü yakınında Sabri Kaya yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak seyir halindeyken takla attı. Meydana gelen kazaya şahit olan vatandaşlar, kazayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Hakkari’de Minibüs Takla Attı! Çok Sayıda Yaralı var - Resim : 1

İhbar sonrasında kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara, ilk müdahaleyi yapıp hastaneye sevk etti. Kazada 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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