Hakkari’de Minibüs Takla Attı! Çok Sayıda Yaralı var
Hakkari’de kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hakkari’de Köprülü köyü yakınında Sabri Kaya yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak seyir halindeyken takla attı. Meydana gelen kazaya şahit olan vatandaşlar, kazayı sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar sonrasında kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara, ilk müdahaleyi yapıp hastaneye sevk etti. Kazada 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: AA