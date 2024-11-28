Yine Karadeniz Yine Sıra Dışı Bir Bina! Görenler Akıl Sır Erdiremiyor

Trabzon’un Of ilçesinde kuran kursu olarak kullanılmak üzere planlanan 4 katlı bina, arazi yetersizliği nedeniyle sıra dışı bir şekilde inşa edildi. Binayı görenler tekrar tekrar baktı.

YOL ÜZERİNE BİNA İNŞAA ETTİLER

Birbirinden farkı mimari ve ulaşım yöntemleriyle gündem olan Karadeniz’de bir bina daha görenleri hayrete düşürdü. Of ilçesine bağlı Çataldere Mahallesi’nde kız öğrenciler için uran kursu yapılması için inşa edilen 4 katlı bina, mahalle yolu üzerine inşa edildi.



Yöre halkı, ulaşımlarını kurs binasının altındaki 10 metre yüksekliğinde, 5 metre genişliğindeki tünel görümlü yoldan geçerek sağlamaya başladı.

Köyde yaşayan İlyas Balık, binanın öğrenci sayısının zamanla azalmasıyla boş kaldığını belirtti.

“TUHAF KARŞILANDI AMA ŞİMDİ ALIŞTIK”

Binayı ilk kez görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyleyen Balık “Köyümüzün girişinde bulunan bu 4 katlı bina, Kur'an kursuna aittir. Kız öğrencilerin kalabileceği bir yer olarak yapılmıştır. Başka müsait bir yer olmadığından buraya yapılması uygun görülmüş. Uzun yıllar hizmet vermiştir. Arazi kıtlığını bölgede herkes biliyor. Yapıldığında tuhaf karşılandı ama şimdi alıştık” dedi.

“ÖĞRENCİ SAYISI AZALDI, BOŞ KALDI”

Alan yetersizliği olduğu için binanın böyle inşa edildiğini ifade eden Mehmet Şenterzi ise “Burası Of'un ilk Kur'an kurslarındandır; 70’li yıllarda yapıldı. Düz alan yeterli olmadığından tünelin üzerinde yapıldı; değişik bir yapı. Tünelin üstünde de 4 kat kurs var” diyerek binanın boş kaldığını söyledi.

Kaynak: DHA