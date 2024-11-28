İstanbul'da Sahilde İki Kişi Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu

İstanbul Pendik sahilinde iki erkek cesedi bulundu. Cansız bedenlerin 23 yaşındaki Melihcan Etemoğlu ile 31 yaşındaki Muhammet Kaya'ya olduğu belirlendi. Öldürülen iki kişinin başlarından vurulduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Pendik Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin başlarından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'da Sahilde İki Kişi Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 1

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu ve Muhammet Kaya olduğunu belirledi.

İstanbul'da Sahilde İki Kişi Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 2

İstanbul'da 17 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü: Günlerdir Aranıyordu; Cansız Bedenini Balıkçılar Bulduİstanbul'da 17 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü: Günlerdir Aranıyordu; Cansız Bedenini Balıkçılar BulduGüncel
Meksika'da Korkunç Olay! Kamyonet Kasasından 11 Ceset ÇıktıMeksika'da Korkunç Olay! Kamyonet Kasasından 11 Ceset ÇıktıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Pendik
Son Güncelleme:
Yine Karadeniz Yine Sıra Dışı Bir Bina! Görenler Akıl Sır Erdiremiyor Yine Karadeniz Yine Sıra Dışı Bir Bina
Halkbank'tan Emeklilere Aralık Özel Promosyonu! Oranlar Değiştirildi Halkbank'tan Emeklilere Aralık Özel Promosyonu! Oranlar Değiştirildi
Köprü Devi İflas Etti: Açık Artırmaya Çıkarılıyor! Varlıkları Saymakla Bitmiyor Köprü Devi İflas Etti: Açık Artırmaya Çıkarılıyor! Varlıkları Saymakla Bitmiyor
'Kılıçlı Yemin Krizi'nde Son Perde: Teğmenler İçin Yüksek Disiplin Kurulu Süreci Başladı Teğmenler İçin Yüksek Disiplin Kurulu Süreci Başladı