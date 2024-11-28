İstanbul'da Sahilde İki Kişi Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu
İstanbul Pendik sahilinde iki erkek cesedi bulundu. Cansız bedenlerin 23 yaşındaki Melihcan Etemoğlu ile 31 yaşındaki Muhammet Kaya'ya olduğu belirlendi. Öldürülen iki kişinin başlarından vurulduğu ortaya çıktı.
Pendik Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin başlarından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu ve Muhammet Kaya olduğunu belirledi.
Kaynak: DHA
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