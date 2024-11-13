İstanbul'da 17 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü: Günlerdir Aranıyordu; Cansız Bedenini Balıkçılar Buldu

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi'nde akşam saatlerinde denize açılan balıkçılar bir ceset buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler ekipleri tarafından çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı.

Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kıza ait olduğu üzerinde duruldu. İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Ailenin teşhis etmesi üzerine cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA