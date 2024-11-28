'Kılıçlı Yemin Krizi'nde Son Perde: Teğmenler İçin Yüksek Disiplin Kurulu Süreci Başladı

'Kılıçlı yemin krizi'nde MSB kaynaklarından bir açıklama daha geldi. Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, "YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

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'Kılıçlı Yemin Krizi'nde Son Perde: Teğmenler İçin Yüksek Disiplin Kurulu Süreci Başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

'Kılıçlı Yemin Krizi'nde Son Perde: Teğmenler İçin Yüksek Disiplin Kurulu Süreci Başladı - Resim : 1

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler ve diğer personelle ilgili sürecin nasıl işleyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır."

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Kaynak: ANKA

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