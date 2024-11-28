İstanbul'da Evlat Dehşeti, Kanser Hastası Annesini Döverek Öldürdü

İstanbul Beyoğlu’nda evlat dehşeti yaşandı. E. İ. kanser hastası olduğu öğrenilen annesini döverek öldürdü. Katil zanlısı adamı, elindeki şişlikler yakalattı.

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Olay, Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki evde pazar günü sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.İ. (57) polisi arayarak annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki M.S’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşamını yitiren M. S.'nin aynı zamanda kanser hastası olduğu öğrenildi.

İstanbul'da Evlat Dehşeti, Kanser Hastası Annesini Döverek Öldürdü - Resim : 1

ELİNDEKİ ŞİŞLİK YAKALATTI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.İ.’nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. E.İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi.

Sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından darbedilen kadının bu sebeple yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli E.İ. "Kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Evlat Dehşeti, Kanser Hastası Annesini Döverek Öldürdü - Resim : 2

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Kaynak: AA-DHA

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