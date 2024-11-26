3 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümü: Anne 'Yataktan Düştü' Dedi, Vücudunda Darp İzleri Bulundu

Ankara'nın Ayaş ilçesi Hacırecep Mahallesi'nde oturan Nuriye S., 19 Kasım saat 08.30 sıralarında, "Kızım ölüyor" diyerek, komşularından yardım istedi. Uzman çavuş olan eşine de haber veren Nuriye S., kızının yataktan düşerek yaralandığını ileri sürdü. Eve gelen baba Ö.S., kızını kucağına alarak yakındaki Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Burada yapılan tetkiklerde Elif İkra S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Elif, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Elif İkra S., 2 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif İkra S'nin cenazesi, Polatlı'da toprağa verildi.

'YATAKTAN DÜŞTÜ' İDDDİASI

Elif İkra S.'nin ölümüyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporu doğrultusunda anne Nuriye S. gözaltına alındı. Nuriye S. ilk ifadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü. Sonra bilinç kaybı oldu" dedi. Kızına şiddet uyguladığı ve yüksekten attığı ileri sürülen Nuriye S., sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA