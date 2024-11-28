Sabaha Kadar İşkence Etmişti! Bu Kadarına da Pes! Kadına Şiddete Pişkin Savunma

Konya’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi S.A.’nın yaşadığı tüyler ürperten olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Genç kızı saatlerce darp eden sevgilisi Hüseyin S.’nin savunması ortaya çıktı.

“SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, KENDİNİ YARALADI” DEDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, Hüseyin S. ifadesinde genç kızın gece kulübünde sinir krizi geçirip, kendi kendini yaraladığını söyledi.

Genç kıza attığı ‘Pişmanım’ mesajına ilişkin ise “Onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi S.A., Hüseyin S. ile sevgili olmuş, bir süre sonra ayrılma kararı aldı. Genç kız ile görüşmek için ısrar eden Hüseyin S. 23 Kasım akşamı S.A'yı arayarak yanında Bayram T. ile birlikte genç kadını kaldığı öğrenci yurdundan aldı. Eğlence merkezine giden 3 kişi, sabaha karşı mekandan ayrıldı.

İddiaya göre, Hüseyin S. kendisinden ayrılmak isteyen S.A.’yı otomobilinde bayıltana kadar dövdü, şiddetine eve gidince de devam etti.

“CENAZENİN ADI S.A., BİR MEZAR AYARLA”

Sabaha kadar dehşeti yaşayan genç kız, yaşadıklarını şöyle anlattı: Yurttan aldığında 'Sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi. Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'Bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A., bir mezar ayarla' dedi. Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince, bu kez Bayram T. kollarımdan tuttu. Hüseyin S. de ‘Ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti.

Darp raporu alan genç kız şikayetçi oldu, parçalanmış kanlı kıyafetleri ile olay sonrası kendisine attığı mesajları delil olarak sundu. Gözaltına alınan Hüseyin S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Sabah