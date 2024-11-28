Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Tapu Müdürlüklerinde Bir Devir Sona Eriyor, O İşlem Yapılmayacak

KİMLİĞİNİ YENİLEMEYENLER İŞLEM YAPTIRAMAYACAK

Tapu müdürlüklerindeki işlemlerin daha güvenli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için eski kimliklerin kullanımına son verileceğini ifade eden Uzun, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çipli kimlik kartı olmayan vatandaşlar, tapu müdürlüklerinde işlem gerçekleştiremeyecek. Eski nüfus cüzdanları artık geçerli olmayacak" diye konuştu.