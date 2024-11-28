Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Tapu Müdürlüklerinde Bir Devir Sona Eriyor, O İşlem Yapılmayacak
Tapu müdürlüklerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir değişiklik hayata geçiyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılması mümkün olmayacak. Vatandaşların, işlemlerini gerçekleştirebilmek için yeni çipli kimlik kartlarını kullanmaları zorunlu hale getirildi.
Kaynak: İHA
Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, tapu işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) uygulandığını belirtti.
Uzun, "Tapu sicili, devletin kusursuz sorumluluğu altında tutulmaktadır. Hak sahipliğinin ve kimlik bilgilerinin daha güvenilir bir yöntemle tespit edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirilmiştir" dedi.
KİMLİĞİNİ YENİLEMEYENLER İŞLEM YAPTIRAMAYACAK
Tapu müdürlüklerindeki işlemlerin daha güvenli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için eski kimliklerin kullanımına son verileceğini ifade eden Uzun, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çipli kimlik kartı olmayan vatandaşlar, tapu müdürlüklerinde işlem gerçekleştiremeyecek. Eski nüfus cüzdanları artık geçerli olmayacak" diye konuştu.
AVUKAT VE MİLLETVEKİLİ KİMLİKLERİ GEÇERLİ OLACAK
Uzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milletvekillerine, eski yasama organı üyelerine ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgeleri ile avukat kimliklerinin geçerliliğini sürdüreceğini de vurguladı.
Son olarak, vatandaşlara uyarıda bulunan Uzun, "Mağduriyet yaşamamak için eski nüfus cüzdanlarını yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu değişiklikle tapu işlemlerinde hem güvenlik artırılacak hem de sürecin daha hızlı işlemesi sağlanacak.