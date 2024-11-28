İBB 5 Seçenek Sundu! Taksilerin Rengi Değişiyor

Yakında İstanbul'da yollara çıkacak uygulama tabanlı 2500 ticari taksi için yeni renkler seçilmesine karar verildi. Boya yerine folyo kaplama ile tasarım yapılacak araçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 seçenekli bir anket açtı.

FOLYO KAPLAMA YAPILACAK

Beyaz renk üzerine folyo kaplama ile yapılması planlanan çalışmalarda Fiat Egea marka araç tercih edildi. Altyapı, düzenleme, işleyiş biçimi gibi teknik konuların tamamlanmasıyla İBB tesislerinde uygulama tabanlı araçların yolcu taşımacılığına başlaması düşünülüyor.

Taksilerin tasarımları İBB'nin açtığı ankette ortaya çıkan sonuca göre seçilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem