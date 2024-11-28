Bir Şehri Karıştıran Söylenti: Okul Okul Gezip... Veliler Ayağa Kalktı, Emniyet Devreye Girdi

Manisa’da sosyal medya hesaplarında yayılan bir haber şehri ayağa kaldırdı. Şüpheli bir erkeğin okulları gezerek çocukları kaçırdığı iddiaları üzerine emniyetten açıklama geldi.

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Bir Şehri Karıştıran Söylenti: Okul Okul Gezip... Veliler Ayağa Kalktı, Emniyet Devreye Girdi

Bugün Manisa'da sosyal medya hesapları üzerinden yayılan bir haber kenti ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada üzerinden yayılan bir erkek şahsın okulları gezerek çocuklara 'Beni baban gönderdi seni ben alacağım' diyerek kaçırdığı yönündeki iddialar kent genelinde velilerde paniğe neden oldu.

Bir Şehri Karıştıran Söylenti: Okul Okul Gezip... Veliler Ayağa Kalktı, Emniyet Devreye Girdi - Resim : 1

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan panik üzerine açıklama yapan Manisa il Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde bir kaçırma vakasının olmadığını ve infial yaratma amaçlı gerçek dışı bu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bir Şehri Karıştıran Söylenti: Okul Okul Gezip... Veliler Ayağa Kalktı, Emniyet Devreye Girdi - Resim : 2

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi: "28 Kasım Perşembe Günü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, bir erkek şahsın okulları gezdiği ve çocuklara 'Beni senin baban gönderdi seni ben alacağım' diyerek çocukları kaçırdığı belirtilmektedir. Yapılan sosyal medya paylaşımıyla alakalı ilimizde herhangi bir çocuk kaçırma olayı ile ilgili ihbar veya müracaatın bulunmadığı, aynı paylaşımın başka illerimizin adıyla da sosyal medya üzerinden paylaşıldığı görülmüştür. Toplumda infial oluşturmaya yönelik bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi rica olunur."

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Kaynak: İHA

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