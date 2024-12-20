Kaymakamlık 'Soruşturma İzni' Vermedi! İşte MS Hastası Tayfun Kahraman'a Kelepçeli İşkencenin Görüntüleri

Gezi Davası’ndan 32 aydır hapiste olan Tayfun Kahraman’ın MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne götürülürken kelepçeli işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Meriç Kahraman, eşinin yaşadıklarına ilişkin açıklama yapmıştı.

Kahraman'ın MS hastası olması nedeniyle normal insanlarla aynı kan değerlerine ve kas yapısına sahip olmadığını, kullandığı ilaçlar sebebiyle de kan değerlerinin yüksek olduğunu ve darbelere karşı daha dayanıksız olduğunu söylediği halde kelepçeleri sıkıştıracak şekilde takıldığı aktarılmıştı. Meriç Kahraman, eşinin sıcakta aracın içinde uzun süre bekletildiğini ve fenalaştığını ifade etmişti.

SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI 'SORUŞTURMA İZNİ' VERMEDİ

T24 yazarı Murat Sabuncu'nun aktardığına göre; Silivri Kaymakamlığı yaşananların kanun ve mevzuat yetkileri kapsamında gerçekleştiğine, bu nedenle de soruşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verdi.

Sabuncu yazısında "Savcılık ve Adalet Bakanlığı soruşturma için girişimde bulunmuştu. Savcılık soruşturma için adım attı. Kamera görüntüleri, doktor raporu, ifadeler alındı. Ancak Silivri Kaymakamlığı ‘ön inceleme’ safhasında, kanun ve mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde hareket ettikleri iddiasıyla görevliler hakkında “soruşturma izni verilmemesine karar verdi" diyerek görüntülere ilişkin soruşturma açılmadığını duyurdu.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Kahraman'ın avukatı Marmara Cezaevinden Cerrahpaşa Nöroloji Bölümüne gidene kadar yapılan yolculukta müvekkilinin yaşadıklarını şu sözlerle açıkladı:

"Müvekkil 28.08.2024 tarihinde rutin hastane kontrollerine gitmek için görevli jandarma personelleri tarafından ceza infaz kurumundan çıkartılırken şikâyet konusu olaylar başlamıştır. Müvekkile her zamanki gibi kelepçesi takılacakken görevli jandarma personelinin ilk etapta kelepçeyi çok sıkacak şekilde takması üzerine müvekkilce ilgili jandarmaya “kelepçenin biraz sıkı takıldığı ve normal olacak şekilde gevşetilmesi” talebinde bulunulmuş, bu talep kelepçe takan jandarma personeli tarafından amirine sorulmuş, amirinin olumlu bir yanıt vermemesi üzerine kelepçe gevşetilmesi gereken yerde daha da sıkılmıştır. Bu şekilde müvekkil ceza infaz kurumundan çıkartılmış̧ mola verene kadar da (yaklaşık 25 dakika) bileklerini sıkan kelepçe ile yola devam etmiştir. Benzinlikte verilen molada, bir jandarma personelinin gelerek kendisine “kelepçe sıkıyormuş” demesi ve bunun üzerine müvekkilin de onaylayıp durumu en başında izah ettiğini ancak dinlenilmediğini beyan ederek bileklerindeki sıkmadan dolayı oluşan izleri göstermesi üzerine, jandarma personeli kelepçeyi gevşetmiş ve normal hale getirmiştir. Kelepçenin bedensel zarar verecek kadar sıkıldığı dosyaya sunulan araç içi kamera kayıtlarıyla, doktorun tuttuğu 28.08.2024 günlü̈ tutanakla ve 30.08.2024 tarihli adli muayene raporuyla sabittir.

Öte yandan Kahraman'ın cezaevi ring aracındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: T24