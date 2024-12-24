Bahçelievler'de Sanayi Sitesi’nde Yangın Paniği! Çevreye Sıçramadan Kontrol Altına Alındı
İstanbul Bahçelievler Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi'nde 3 katlı iş yerinde yangın çıktı. Çıkış sebebi net olarak bilinmeyen ve kısa süre sonra kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
İstanbul Bahçelievler’de bulunan Doğu Sanayi Sitesi’nde saat 12.00 sıralarında 3 katlı matbaa kalıbı üreten iş yerinde yangın çıktı.
Yangını fark eden iş yerindeki çalışanlar dışarıya çıktı, ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa süre içinde yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük hasar oluştuğu öğrenildi. Sanayi sitesi sakinlerinden Hakan Karacasu, “Kalıplar tutuşmuş taşlama yapılırken. Allah’tan itfaiye zamanında geldi bir an önce söndürüldü. Kimseye bir şey olmadı” dedi.
Kaynak: DHA-İHA
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