Büyükçekmece’de 42 Yaşındaki Adam Otoparkta Ölü Bulundu

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde 4 katlı bir apartmanın otoparkında sabah saatlerinde 42 yaşındaki Bora Engin silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, bina sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Büyükçekmece’de 42 Yaşındaki Adam Otoparkta Ölü Bulundu

4 katlı bir apartmanın otoparkında 42 yaşındaki Bora Engin isimli vatandaş silahla vurulmuş halde buldu.
Olay, Sabah 07.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde yaşandı. 42 yaşında Bora Engin isimli vatandaş yaşadığı 4 katlı apartmanın otoparkında bina sakinleri tarafından silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Engin’in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı. 42 yaşındaki adamın cenazesi biten incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Öte yandan, Bora Engin’in 11 yaşında kızı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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