Kuru İncirlerde 'Kanser' Skandalı... Tehlike Yayılıyor! Almanya, İtalya, Fransa'dan Sonra O Ülke de Sınırdan Geri Çevirdi

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor. Bu maddelerden en çok öne çıkan ise kuru incir oldu. Türkiye'den ihraç edilen kuru incirler Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından bu kez de İspanya'nın sınır denetimlerine takıldı.

BİR ÜLKE DAHA SINIRDAN GERİ ÇEVİRDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) İspanya'nın bildirdiği kuru incirlerdeki tehlikeyi 'ciddi' olarak listeye ekledi.

İspanya'nın Türkiye'den ihraç ettiği kuru incirlerde okratoksin tespit edildi. İspanya bunun üzerine kuru incirleri incelemeye aldı.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A (OTA), böbrek fonksiyonlarını etkileyen kronik bir nefrotoksin olarak biliniyor. Gıdalarda OTA’nın yaygın olduğu bölgelerde, sağlıklı insanların kanında düzenli olarak bu toksinden tespit edilebilir. OTA'nın ayrıca kanserojen özelliklere sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi