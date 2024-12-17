TIR'la Çarpışan Otomobil Sürücüsünden Acı Haber

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen kazada, TIR'ın çarptığı otomobil tarlaya savruldu. D-100 kara yolu Alpullu kavşağı mevkiinde gerçekleşen kazada, 56 yaşındaki otomobil sürücüsü Özer Karagöz hayatını kaybetti.

TIR'la Çarpışan Otomobil Sürücüsünden Acı Haber

Kaza, D-100 kara yolu Alpullu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Babaeski yönüne seyreden Özer Karagöz (56) idaresindeki Volkswagen marka 39 ER 755 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen A.B. yönetimindeki 31 KFB 14 plakalı tanker arkadan çarptı.

TIR'la Çarpışan Otomobil Sürücüsünden Acı Haber - Resim : 1

Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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