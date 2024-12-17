Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve pek çok şehrin merkezi bölgelerinde yer alan billboard ve dijital panolardaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı ilanlar sosyal medyada gündem oldu.

Üzerinde herhangi bir kurum adı ya da açıklama bulunmayan bu ilanların, Tabii platformunun "Gassal" adlı yapımının tanıtımı olduğu ortaya çıktı. Görenler tarafından şaşkınlıkla karşılanan ilanlar, yarattığı olumsuz psikolojik etkiler nedeniyle büyük tepki topladı.

Sosyal medyada ilanlara ilişkin paylaşılan tepkilerden öne çıkanlar şöyle:

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU

"Gassal" dizisi TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak. Başrolünde ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstleniyor.

Dizide, kimsesiz insanların cenazelerini yıkayan Baki, bir gün onların kaderini paylaşmamak için hayatını değiştirmeye karar veriyor. Bundan sonraki süreçte dizide, Baki'nin kendisini “yıkayacak” birini bulma serüveninde neler yaşadığı işleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi