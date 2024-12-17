Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın birçok noktasındaki billboardlarda yer alan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri büyük tepki topladı. Üzerinde herhangi bir açıklama bulunmayan afişlerin sırrı ise çözüldü. İşte detaylar...

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Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve pek çok şehrin merkezi bölgelerinde yer alan billboard ve dijital panolardaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı ilanlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü - Resim : 1

Üzerinde herhangi bir kurum adı ya da açıklama bulunmayan bu ilanların, Tabii platformunun "Gassal" adlı yapımının tanıtımı olduğu ortaya çıktı. Görenler tarafından şaşkınlıkla karşılanan ilanlar, yarattığı olumsuz psikolojik etkiler nedeniyle büyük tepki topladı.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü - Resim : 2

Sosyal medyada ilanlara ilişkin paylaşılan tepkilerden öne çıkanlar şöyle:

Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü - Resim : 3

Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü - Resim : 4

Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü - Resim : 5

Sosyal Medyada Tepki Yağdı: 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerinin Sırrı Çözüldü - Resim : 6

GASSAL DİZİSİNİN KONUSU

"Gassal" dizisi TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak. Başrolünde ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstleniyor.

Dizide, kimsesiz insanların cenazelerini yıkayan Baki, bir gün onların kaderini paylaşmamak için hayatını değiştirmeye karar veriyor. Bundan sonraki süreçte dizide, Baki'nin kendisini “yıkayacak” birini bulma serüveninde neler yaşadığı işleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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