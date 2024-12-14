İtalya, Türkiye'ye Geri Gönderdi! Kuru İncirlerde Karaciğer Kanserine Neden Olan 'Zehir' Çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ndeki (RASFF) gıda ifşalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son skandallardan birisi ise İtalya'nın sınır kontrollerinde çıktı. İtalya, Türkiye'den ihraç ettiği kuru incirlerde yüksek değerde aflatoksin tespit edildi.

İtalya, kuru incirleri sınırdan geri çevirdi. RASFF, kuru incirlerdeki skandalı 'ciddi' olarak sistemine geçti. İtalya, mevcut kuru incirleri ise imha etme kararı aldı. Öte yandan kuru incirlerin henüz piyasaya sürülmediği öğrenildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.​

Kaynak: Haber Merkezi